Supergirl | Woman of Tomorrow il merchandising potrebbe aver rivelato il logo ufficiale

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 12 luglio 2024)of, ililofè attualmente previsto come secondo titolo del DCU distribuito dai DC Studios e abbiamo recentemente appreso che il regista di Crudelia, Craig Gillespie, ne sarà il regista. La star di House of the Dragon, Milly Alcock interpreterà l’eroina titolare, una scelta di casting che ha riscosso un ampio consenso. Ora abbiamo quello cheessere ildel film in arrivo, grazie alle rivelazioni del merchandise della DC al SDCC. È del tutto possibile che si tratti di una generica maglietta di, ma il marchio “of” e il fatto che questonon sia mai stato visto prima hanno fatto pensare che sia legato al DCU (tuttavia, saremmo negligenti a non sottolineare le somiglianze con il“New 52” di).