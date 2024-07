Studentessa di 14 anni tenta di gettarsi dalla finestra salvata da un professore Dietro il gesto una storia orribile

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) C’è una, dai contorni non ancora chiari,altivo di suicidio di unadi 14, avvenuto poco tempo fa a Genova mentre si trovava in classe con i suoi compagni. La vicenda è iniziata quando la ragazzina, all’improvviso, si è alzata dal suo banco e ha raggiunto ladella classe, si è seduta sul davanzale e ha minacciato didi sotto. Nell’aula erano presenti una ventina di allievim che hanno vissuto momenti di vero terrore. Per fortuna ilche stava facendo lezione in quel momento è riuscito a mantenere il sangue freddo, ha raggiunto la piccola e dopo essere riuscito ad afferrarla l’ha messa in salvo. Ma questo episodio è stato solo la punta dell’iceberg di unadisgustosa sulla quale i Carabinieri e gli psicologi stanno ancora lavorando.