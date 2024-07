Startup World Cup sbarca a Palermo | riunirà gli investitori più influenti e i founder di 22 Paesi del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Sono tanti gli eventi a temache si svolgono nel nostro Paese, eppure, chi ha un minimo di esperienza di ecosistemi evoluti, si rende conto che esistono circuiti molto differenti in cui correre e, purtroppo, in Italia non siamo certo fra i più performanti». A raccontarlo è Francesco Cracolici, 30 anni appena compiuti, imprenditore e fondatore di Nomadic Minds, azienda nata per supportare gli ecosistemi tecnologici emergenti nella crescita delle loroe nella raccolta di capitali locali e internazionali. Da 10 anni in giro per il mondoDa 10 anni, Francesco gira il mondo impegnato nello sviluppo degli emerging market, ovvero quelle aree che rappresentano una grande opportunità per gliperché terreno fertile per la creazione di nuove imprese che spesso ricalcano modelli occidentali giù validati e di cui si conoscono le potenzialità.