Sette italiani su 10 smarriscono qualcosa durante le vacanze

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 12 luglio 2024) Per milioni disi avvicinano leestive, un momento in cui quasi tutti non vedono l’ora di partire e godersi qualche giorno di svago e relax. Infatti, secondo un recente studio del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it quasi ottosu dieci hanno intenzione di viaggiare quest’estate. E poco prima delle tanto desiderate, si iniziano a preparare le valigie, con il dubbio che attanaglia molti: che cosa portare? Molti per aiutarsi fanno una lista di ciò che non deve mai mancare nel bagaglio, per avere tutto il necessario per divertirsi. Il problema è che, con il passare dei giorni in vacanza ci si rilassa sempre di più, la mente è più focalizzata sul riposo e sulla disconnessione dalla routine e i doveri e alla fine dellesi perde la concentrazione che si aveva al momento della partenza, al punto da dimenticare o perderequando si rifà la valigia per tornare a casa.