Savoldi | Napoli sarà determinante la volontà di Kvara

(Di venerdì 12 luglio 2024) Gianluca, ex calciatore del, ha parlato a Tmw Radio durante Maracanà. Di seguito le sue dichiarazioni: Lazio-Immobile, è finita: che ne pensa? “A volte si insiste troppo sul fatto delle bandiere, invece è il momento giusto. E’ stato sempre protagonista, quando uno non è più è meglio separare le proprie strade. Ha dichiarato, sicuramente la fine non è mai una cosa bella, forse si poteva fare un addio diverso, ma credo che la separazione sia avvenuta nel momento opportuno”., può aver pagato il suo rapporto con Maurizio Sarri? “Non lo so. Sicuramente l’Immobile che abbiamo visto con Inzaghi è stato la massima espressione del bomber. La capacità di Inzaghi di sfruttare i giocatori a disposizione la si conosce e l’ha confermata all’Inter”.