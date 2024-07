Pestato dai borseggiatori mentre va a fare la chemio? Follia a sinistra | attaccano chi denuncia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Violenza della telecamera sui più fragili e disperati». Così Christian Raimo definisce il metodo Cicalone, lo youtuber romano che riprende i furti delle borseggiatrici in metropolitana. Ecco, ora immaginate un ragazzo sulla banchina della metro. Un po' affaticato. Con l'umore che non può essere certo a mille dato che sta andando in ospedale per sottoporsi alle cure oncologiche. E ora, immaginate un gruppo di delinquenti che lo accerchia, lo spintona e lo trascina. Poi questi lo riempiono di botte per rubargli lo zaino in cui non sanno essere contenuti tutti i referti medici degli ultimi mesi. Purtroppo questa storia terribile non va immaginata ma va raccontata. Perché tutto ciò, per quanto possa essere un caso crudele, è quello che è accaduto a Mattia.