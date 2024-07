Nigeria crolla la scuola durante gli esami | almeno 21 studenti sono morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 - Il crollo di unaingliha ucciso21e ne ha feriti 69. La tragedia è avvenuta alla Saint Academy nel distretto di Jos North, nello stato centrale del Plateau. epa11474927 Rescuers search for survivors at the site of a collapsed building at Saint Academy school in Jos North, district of Plateau State,, 12 July 2024.’s National Emergency Management Agency (NEMA) reported that at least 16 students have died and several others have been trapped when a two storey building housing a school partially collapsed while exams were being held. EPA/BECKY RENNISTORIES I genitori cercano disperatamente i figli L'agenzia nazionale di soccorso Nema ha reso noto che i soccorritorial lavoro per trarre in salvo le persone rimaste intrappolate sotto le macerie, mentre i genitori cercano disperatemene i loro figli.