Nicola Ventola nel cast de La Talpa è ufficiale

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Questa volta èdavvero: la nuova edizione de Lasarà registrata a fine estate e andrà in onda su Canale 5 in autunno. DavideMaggio.it, da sempre affidabile quando si tratta di nomi, ha anche anticipato il primo concorrente, nonostante la fama, non ha mai partecipato a un reality show ma da quando è “andato in pensione” col calcio ha partecipato a numerosi show televisivi dimostrandoci di saperci fare. Recentemente lo abbiamo visto nel nuovo show di Alessandro Cattelan, a Back To School e nel programma di karaoke di Prime Video. “Lava all’attacco. Non solo perché è arrivato per il format cult il momento di uscire dalla tana ma anche per la scelta del primissimo concorrente.