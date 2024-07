Museo Maradona collezione Vignati | oggi l’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 12 luglio alle 18.00, nel cuore dei quartieri spagnoli di Napoli, a pochi metri dal celebre “Largo“, verrà inaugurato il “” della. Uno spazio espositivo unico nel suo genere, che mette in mostra cimeli appartenuti al Pibe de Oro nei suoi sette anni in maglia azzurra. Una storia lunga 40 anni è quella che lega la famigliaa Diego. Saverio Silvioera all’epoca custode dello stadio San Paolo, impianto sportivo che attualmente porta il nome del Pibe de oro. Lucia, la moglie di Saverio, fu scelta dall’argentino come cuoca e governante di casa. Istrinsero una profonda amicizia con, al punto che il calciatore scelse di donare alla sua famiglia moltissimi suoi indumenti, oggetti e documenti.