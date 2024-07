Maltempo al nord un morto nel fiume Adda

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - Il cadavere di un giovane è stato recuperato sul. Il recupero è stato effettuato dai Vigili del Fuoco con l'ausilio dei sommozzatori e di un elicottero. Potrebbe trattarsi di un 25enne egiziano che veniva cercato da martedì dopo essersi tuffato ed essere stato visto trascinato via dalla corrente del, resa impetuosa dalle forti piogge di questi ultimi giorni. E ildi queste ore ha causato il distacco di una frana dal versante della strada della Valle Cannobina, in provincia del Verbano Cusio Ossola, in località Trafdi Cannobio. Dalla montagna sono scesi acqua, terra e sassi. La Statale della Valle Cannobina è stata chiusa al traffico. La frana ha interessato un campeggio, sventrando una parte della facciata di una casa che si trova all'interno dell'area del camping, ha divelto le barriere di protezione e danneggiato un'auto.