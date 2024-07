Lo strano annuncio di lavoro legato a Piracy Shield

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 12 luglio 2024) Nella giornata di ieri è stato segnalato su X dall’account del software engineer Matteo Contrini undipubblicato su Linkedin dalla legal tech Deckx che fa riferimento alla piattaforma, che – come abbiamo visto più volte – ha il compito di bloccare sul nascere siti che trasmettono in maniera pirata eventi sportivi in streaming. L’è sembrato estremamente particolare, sia per il tono utilizzato, sia per lo stile di scrittura, sia per le competenze richieste per un ruolo di super junior developer. Nell’, si legge: «Durante la settimana sarà responsabile di monitorare i network streaming pirata, e durante le partite il weekend (richiesto 3/4 weekend al mese, per un totale di un’ora al giorno, non per tutto il weekend), per buttarli giù (Piratesic).