Legacy of Kain | Soul Reaver potrebbe tornare grazie a Kickstarter

(Di venerdì 12 luglio 2024) La serie videoludica diofè una di quelle più amate dai fan che, da anni, non solo desiderano vedere il ritorno del vampiro Raziel, ma vogliono sapere di più del mondo di Nosgoth. Questo ardente desideriodiventare realtàalla campagnadedicata aof– The Dead Shall Rise, un graphic novel che racconterà il cambiamento di Raziel da guerriero Sarafan a tenente vampiro delle armate di. Questo progetto arriverà proprio al festeggiamento dei 25 anni dell’uscita diofe segnerà il ritorno di quel fantastico mondo dopo quasi due decenni dall’ultimo volta che ci siamo entrati conof: Defiance. Come se questo non bastasse, tutti i fan che si registreranno tramite BackerKit oltre a ricevere aggiornamenti diretti per il lancio, riceveranno anche un’immagine digitale ufficiale diofestrapolata e approvata dagli archivi Crystal Dynamics.