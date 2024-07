Le hit dell' estate selezionate da Radio Incontro Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024)12 luglio 2024- Le canzoni più ascoltate a, nella settimana dal 8 al 12 luglio,e commentate da Luca Demar. 1. Antemas - “I Like The Way You Kiss Me” I Like The Way You Kiss Me, nuovo singolo nonché global hit di Artemas, cantautore e produttore inglese-cipriota classe 1999 di cui non si sa molto ma che sta collezionando numeri incredibili grazie all’esplosione del suo brano su TikTok.2. Mace feat. Marco Mengoni, Frah Quintale e Gemitaiz – “fuoco di paglia” La canzone, tra le più amate’album insieme a Ruggine con Chiello e Coez, raccontae emozioni contrastanti in una relazione, unendo perfettamente gli stili dei tre artisti.3. Capo Plaza – “Fino all’alba Per la prima volta accompagnato da Takagi & Ketra, il duo di produttori con all’attivo un numero impressionante di hit, Plaza dà il via all’con il brano, una miscela esplosiva di ritmi afro beat e barre taglienti che catturano l’attenzione fin dalla prima nota.