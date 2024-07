La via della catastrofe

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Leggo da La Notizia che il vertice Nato ha dichiarato “irreversibile” l’entrata dell’Ucraina nell’Allenza Atlantica. Ma allora è fatta? Come reagirà la Russia?Marco Belleivia email Gentile lettore, non è fatta, tutt’altro. Dicendo che l’ingresso dell’Ucraina è “irreversibile”, i capi di governoNato si sono scordati di precisare in che data avverrà: domani, tra un anno, tra 100 anni o mai. La verità è che si tratta di un fraseggio retorico per ribadire che la soluzioneguerra non è un negoziato di pace bensì la sconfitta (impossibile)Russia. Così dice Washington e così ripetono a pappagallo i suoi lacchè europei. In altre parole, è un nuovo rialzo del rischio sulla strada. Le spiego: la legge russa e quindi anche la dottrina militare russa prevedono l’uso dell’atomica solo se è minacciata la sicurezzanazione.