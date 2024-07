J-POP Manga presenta L’essenza di una musa di Aya Fumino

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) Trovare un lavoro ben retribuito e sposarsi con l’uomo giusto Ogni particolare della vita di Miyu è prestabilito da sua madre in base a ciò che l’apprensiva donna crede sia augurabile per la figlia. Ma è davvero quello che Miyu sogna per il suo futuro? Dopo la raccolta di storie brevi Adolescenza Maledetta, laka Ayasi confronta nuovamente con le difficoltà del diventare adulti tra aspettative sociali e parentali e la tenace ricerca della propria identità. J-POPdi una, miniserie in tre volumi raccolti in un cofanetto da collezione, che sarà disponibile dal 17 luglio in libreria, fumetteria e in tutti gli store online. Da quando ha fallito l’esame di ammissione all’Accademia di Belle Arti, Miyu si accontenta di obbedire in tutto e per tutto alle indicazioni della madre: nell’abbigliamento, nel lavoro, persino in amore.