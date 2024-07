Il professore-scrittore Il ministro ha ragione con i giornali in classe si studia l’attualità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma 12 luglio 2024 – “La carta ha un effetto differente rispetto al dispositivo. Insieme alla carta si accompagnano tutta una serie di sensazioni fisiche ed emotive che il cervello legge come connesse all’atto della lettura. C’è proprio questa differenza a livello di percezione". Enrico Galiano è: insegna italiano, storia e geografia alle scuole medie dell’istituto comprensivo di Chions, in provincia di Pordenone. Ha scritto romanzi e saggi per Garzanti (la sua ultima opera si chiama ‘Una vita non basta’) e anche un racconto per ragazzi, ‘La società segreta dei salvaparole’, che mira ad avvicinare i giovani alla lettura. E ci tiene molto a sottolineare l’importanza della carta a scuola: "Il libro è un oggetto che richiede uno spostamento, uno sforzo: sei tu che devi andare da lui, in libreria, in biblioteca, in edicola.