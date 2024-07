Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024)live dellatraoggi, venerdì 12 luglio A oltre nove mesi dagli attentati del 7 ottobre in, lascatenata dallo Stato ebraico nella Striscia di Gaza contronon accenna a fermarsi. Ormai i morti nel territorio costiero palestinese hanno superato i 38mila e sono più di 88mila i feriti, mentre almeno 327 soldati israeliani sono caduti dall’inizio dell’offensiva e oltre 460 persone sono rimaste uccise in Libano negli scontri tra Tel Aviv e il gruppo armato sciita Hezbollah. Malgrado tutto i colloqui per una tregua a Gaza e per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza vanno avanti: dopo il round di negoziati tenuto a Doha, in Qatar, si è aperta una nuova fase di dialogo al Cairo, in Egitto.