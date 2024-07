Elezioni regionali in Umbria | il centro sinistra insieme ai civici sceglie la sindaca di Assisi Stefania Proietti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’si prepara alla. La data non è ancora stata fissata, verosimilmente si andrà al voto tra novembre e dicembre 2024. Le ultimesi sono svolte nell’ottobre del 2019, motivo per cui non si è potuto aggiungere il voto sul nuovo consiglio regionale a quello per il comune di Perugia dello scorso giugno. Stanno prendendo forma anche le candidature alla presidenza della Regione. Le candidature – Fino a pochi mesi fa era certa una seconda candidatura deldestra per la presidente uscente Donatella Tesei, anche se sono diverse le voci su un possibile candidato alternativo a seguito della sconfitta a Perugia alle ultimecomunali. La scelta di Alternativa popolare ricade invece su Stefano Bandecchi, mentre manca un nome per Democrazia Sovrana e Popolare che verrà presentato ufficialmente sabato 13 luglio a Villa Taticchi.