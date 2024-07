Caporalato nelle Langhe | ecco come funzionano le assunzioni che portano allo sfruttamento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 12 luglio 2024) Una paga di appena 5 euro l'ora per lavorare anche oltre dieci ore nei vigneti del celebre territorio delle, patria di numerose Doc e Docg, tra cui Barolo e Asti, e poi una sorta di prigione-tugurio per dormire su una branda, al prezzo di 500 euro al mese, con una ventina di persone. In mezzo, minacce e botte (anche con spranghe), se si prova semplicemente a chiedere un piccolo aumento. In sintesi, è il quadro emerso dalle testimonianze di alcuni braccianti agricoli raccolte dal quotidiano La Repubblica del 12 luglio, dopo l'indagine che, in Piemonte, ha portato agli arresti tre persone accusate didel lavoro e di, su cui il ministro Lollobrigida ha annunciato maggiori controlli, nell'ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura di Cuneo.