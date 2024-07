Belen Rodriguez fa fuori Giulia De Lellis ed Elettra Lamborghini | ecco che programmi condurrà

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 12 luglio 2024)è inarrestabile! Dopo la pausa televisiva in seguito alla turbolenta e travagliata rottura definitiva con Stefano De Martino, adesso la showgirl è pronta a tornare alla riscossa. In molti infatti si aspettavano un prossimo ritorno sulle scene die in tanti lo aspettavano anche in “grande stile”. Promessa mantenuta! Stando alla notizia bomba lanciata pochi minuti fa da Giuseppe Candela,infatti sarà al timone di ben dueDiscovery: BELÉN RODRÍGUEZ ARRIVA IN WARNER BROS. DISCOVERY IN AUTUNNO SUL NOVE E SU REAL TIME CON DUE: “Only Fun – Comico Show” e “Amore Alla Prova”DeL’argentina avrebbe dunque fattole ormai ex conduttrici:Deche per due edizioni è stata al timone di “Amore alla prova”.