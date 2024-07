Audero saluta l’Inter e ringrazia | Stagione meravigliosa un onore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Emilha vissuto un solo anno al, dove ha potuto vincere lo scudetto. Il portiere, di proprietà della Sampdoria, hato la sua ex squadra. SALUTI – Un solo anno di militanza per, che gli è bastato comunque per vincere lo scudetto. Il portiere italo-indonesiano ha fatto da secondo a Yann Sommer, riuscendo comunque a guadagnare dei minuti sia in Serie A che in Champions League. Il suo bottino è stato complessivamente di sei partite tra tutte le competizioni.ha deciso di non riscattarlo per sette milioni dalla Sampdoria e al suo posto ha acquistato Josep Martinez dal Genoa. Lo stessoha voluto comunquere il club nerazzurro per l’anno trascorso tramite il suo profilo Instagram: «, grazie Inter è stato un».