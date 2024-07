Un incubo senza fine | la storia di Federica D’Orazio e la lotta per la giustizia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) Minacce, violenze, stalking e un sistema che non risponde: l’odissea di una giovane donna perseguitata dal suo ex-compagno e la mobilitazione della comunità di Bacoli per salvarla., giovane ragazza di Bacoli, è vittima da oltre un anno e mezzo del suo ex-compagno, che la perseguita e minaccia di morte. La giovane donna vive costantemente nel terrore, costretta a nascondersi e a cambiare continuamente abitudini per sfuggire alla furia di quest’uomo violento. Nonostante le numerose denunce presentate alle forze dell’ordine, nessuna misura efficace è stata adottata per proteggerla. La Vicenda Il calvario diinizia con le minacce verbali e le aggressioni fisiche da parte del suo ex. Tanti sono stati anche gli episodi di stalking, dove la ragazza è stata pedinata.