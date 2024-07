Tuttosport – C’è una Juve in vendita per centoventi milioni | la ricompensa è Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2024-07-11 18:20:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: TORINO – L’intero regno per Teun. D’accordo, così forse è un po’ troppo. Ma c’è un’interantus che Cristiano Giuntoli è disposto a sacrificare per arrivare al tuttocampista dell’Atalanta. L’olandese era la priorità di mercato nella testa di Thiago Motta prima che la sessione estiva cominciasse. E tale è rimasto. Per questo il direttore tecnico bianconero, di fronte alle ambiziose richieste provenienti da Bergamo, dove gli indici di gradimento stilati alla Continassa sono ben noti, non si è perso d’animo e si è messo alla ricerca di una soluzione. Il ventaglio di opzioni a disposizione di Giuntoli, d’altronde, è piuttosto ampio.