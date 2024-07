Sulla morte di Alex Marangon non sappiamo ancora che cosa è successo | il procuratore ordina un nuovo sopralluogo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) “Nonche”. Ildella Repubblica di Treviso, Marco Martani, non rinnega, per il momento, l’ipotesi di omicidio volontario quale principale ipotesicausa delladi, il venticinquenne di Marcon (Venezia) scomparso durante un rito sciamanico a Vidor e ritrovato sul greto del Piave. Eppure le parole che ha usato in una conferenza stampa a undici giorni dal fatto, è un ripiegamento dubbioso rispetto a quello che era stato dichiarato in modo assertorio alcuni giorni fa. Dopo l’esame autoptico effettuato dai medici Alberto Furlanetto e Antonello Cirnelli, ilera certo di trovarsi di fronte a un omicidio, anche se gli autori eranoignoti. Adesso questa certezza sta vacillando, visto che i vigili del fuoco si preparano ad effettuare una Vidor, nella proprietà del conte Alberto Da Sacco.