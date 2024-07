Stop ai cellulari a scuola il ministro Valditara | Meglio portare i quotidiani in classe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Roma, 11 luglio 2024 – I dati più incoraggianti sono quelli sulla dispersione scolastica. Quella implicita (che misura la corrispondenza tra le competenze acquisite e il percorso scolastico raggiunto) è al 6,6%, lo scorso anno era all’8,7%, il precedente al 9,7%, nel 2019 al 7,5. Quella esplicita, ovvero gli studenti che abbandonano, passa dall’11,2% al 10,5% nel 2023 e secondo le proiezioni nel 2024 dovrebbe essere del 9,4%". Ildell’Istruzione e del Merito Giuseppeè soddisfatto dei risultati delle prove Invalsi presentati alla Camera. In particolare per il calo dell’abbandono: "Il Pnrr stabiliva per il 2026 un target del 10,2% e per il 2030 del 9%. Secondo queste proiezioni nel 2024 saremmo ai livelli previsti con sei anni di anticipo".