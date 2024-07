Recensione dello Spettacolo La Montagna Incantata di Thomas Mann – Prima Parte

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di giovedì 11 luglio 2024) UnoTravolgente e Magico La rappresentazione teatrale dellade “La” di, in scena presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – San Michele in Bosco, è un vero capolavoro di drammaturgia e performance. Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, alla regia, hanno saputo trasformare il celebre romanzo in un’esperienza teatrale indimenticabile, che incanta e coinvolge il pubblico dall’inizio alla fine. Attori Straordinari Gli attori si distinguono per la loro espressività e capacità di coinvolgimento, portando in vita i personaggi con un’intensità straordinaria. Ogni movimento, ogni parola è eseguita con una precisione quasi da equilibristi, rendendo palpabile l’atmosfera del sanatorio svizzero dove è ambientata la storia.