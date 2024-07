Per la carica di vicesindaco in pole Masina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) C’è un candidato per coprire il vuoto lasciato in giunta dalPaolo Pini, che se n’era andato all’improvviso a causa di un male incurabile, a 57 anni. In lutto due comunità, dato che viveva a Montesanto. Era appena stato nominato dal sindaco Paolo Lupini, con il quale c’era un grande rapporto di stima e amicizia, dopo le elezioni amministrative vinte trionfalmente lo scorso 8 e 9 giugno. Il primo cittadino è in vacanza per riposarsi e riflettere sul sostituto, che sarà scelto dalla compagine di giunta. Il favorito è un ritorno. Tutto lascia pensare infatti che tornerà a ricoprire il ruolo diIsabella, posizione che aveva ricoperto del resto fino a poche settimane fa. Nella nuova avventura amministrativa come assessore esterno aveva la delega a Organizzazione e gestione del personale, Legalità, Partecipate, Agricoltura e valorizzazione dei prodotti tipici e Commercio.