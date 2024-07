Paolini in finale al Roland Garros e a Wimbledon | l’ultima a riuscirci fu Serena Williams

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Jasmineè nella storia. Battendo al terzo set la croata Donna Vekic, la ragazza della Garfagnana diventa la prima italiana a raggiungere due finali slam in una stagione. Un match complicatissimo, su un campo pesante come quello del centrale di, contro un’avversaria esperta e tenace, vinto grazie alla rabbia agonistica che l’ha caratterizzata in questo percorso, che ha portato Jasmine dall’essere n°30 al mondo alla Top 5 del ranking mondiale. Ladi, arrivata a seguito delladel2024, persa con la numero 1 Iga Swiatek, permette adi siglare un ‘back to back’ che mancava dal 2016. La protagonista 8 anni fa? La regina del tennis. Inoltre, il match trae Vekic, è la più lunga semidel torneo femminile didella storia.