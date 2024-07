Ospedale e liste d’attesa Saltamartini senza freni | Basta con le pantomime Tutti saranno ascoltati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Macerata avrà il suo. Sapremo presto tra le 16 offerte pervenute chi ne curerà la progettazione, l’apertura del cantiere può considerarsi imminente. Ma bisogna evitare guerre di stampo medioevale che non hanno alcun senso, e anche interrompere una narrazione che poggia sul nulla fino a quando non sarà pronto l’atto aziendale che i vertici dell’Ast 3 devono costruire con voi". È quanto detto ieri mattina ai medici e al personale sanitario da Filippo, assessore regionale alla sanità, in occasione della donazione di nuovi strumenti al reparto di Diabetologia dell’di Macerata. Chiaro il riferimento alle mai sopite polemiche inerenti al nuovoe implicito quello al possibile trasferimento della chirurgia tiroidea da Macerata a Civitanova (l’assessore non lo mai ha citato).