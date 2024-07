Napoli Osimhen | Arabia o Premier? Lukaku scalpita

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024)e ilhanno un accordo per la separazione. L’Al Ahli offre 95 milioni, De Laurentiis chiede 130. Intantoè pronto per gli azzurri. Gli scenari di mercato. Il patto: i dettagli Il futuro di Victortiene in sospeso il mercato del. Secondo quanto riporta Il Mattino, esiste un patto tra il club e il giocatore per la separazione in questa sessione di mercato, nonostante i sogni dei tifosi di un possibile ripensamento. Antonio Conte è consapevole dell’esistenza di questo accordo che non può essere messo in discussione. Nonostantesi presenterà regolarmente al campo di Carciato, la sua permanenza sembra improbabile: l’ingaggio di 16 milioni lordi annui è un peso insostenibile per le casse del club partenopeo.