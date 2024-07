Le truffe sul concerto di Taylor Swift l’allarme per le date a Milano | Così rubano dal conto fino a 260 euro a biglietto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 luglio 2024) Schizzano leper i biglietti dei concerti diin Italia, previsti per il 13 e 14 luglio allo stadio San Siro di. Nonostante i numerosi avvertimenti lanciati per mettere in guardia i fan della cantante dell’anno sullerelative ai biglietti dell’Eras Tour, la banca digitale Revolut ha rilevato un aumento dell’87% delle frodi sui biglietti dei concerti rispetto alle settimane precedenti. I dati di Revolut, basati sulle denunce dei clienti che hanno pagato per beni mai ricevuti, rivelano che l’importo medio sottratto dai truffatori durante i concerti diè di 208, con picchi che raggiungono i 260. La quasi totalità delleè avvenuta su piattaforme social, in particolare Facebook, e ha colpito principalmente i giovani.