L’Asl dismette 47 auto Aste il 16 e 18 luglio con offerte online

(Di giovedì 11 luglio 2024) I prossimi 16 e 18scadranno i termini per led’asta per 47delToscana Sud Est in dismissione. Le gare per aggiudicarsi i mezzi si svolgonosul portale ministeriale www.spazio.it; sui portali www.giustiziaivg.it e www.giustizia.it è possibile recuperare informazioni sui mezzi. La prima aggiudicazione ci sarà alle 9 del 16, a cui seguiranno ogni quindici minuti le altre; il 18, a partire dalle 13, saranno aggiudicate leresidue. Ogni singolaandrà al maggior offerente. Alcune vetture hanno la doppia alimentazione benzina e metano.