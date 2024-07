I Masanielli e Diego Vitagliano ex aequo ai vertici di 50 Top pizza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 11 luglio 2024) Caserta. Ancora un exal vertice della classifica 50 Top2024. Idi Francesco Martucci, a Caserta, ePizzeria, a Napoli, si confermano secondo la guida le migliori pizzerie in Italia. Al secondo posto Confine a Milano, di Mario Ventura e Francesco Capece, a cui va anche il premio specialeiolo dell’Anno 2024 – Ferrarelle Award. Il terzo gradino del podio è occupato da I Tigli di Simone Padoan, a San Bonifacio. Quarta posizione per 50 Kalò di Ciro Salvo, a Napoli. La quinta posizione spetta invece a SeuIlluminati di Pier Daniele Seu e Valeria Zuppardo, a Roma; la sesta posizione va a Idi Sasà Martucci, a Caserta; settima posizione per Dry Milano, di Lorenzo Sirabella, che si aggiudica anche il premiodell’Anno 2024 – Latteria Sorrentina Award, con la Margherita Provola Affumicata & Pepe Nero di Sarawak; ottava posizione per La Notizia di Enzo Coccia, a Napoli; nona posizione per la pizzeria Salvo di Francesco e Salvatore Salvo, sempre a Napoli; chiude la top ten la Pizzeria Da Lioniello di Salvatore Lioniello, a Succivo, che si aggiudica anche il premio Performance dell’Anno 2024 – Robo Award.