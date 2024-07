Forano il pattino del rione San Biagio | sabotaggio pre gara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Mentre la città attende l’appuntamento con il palio del, che si disputa domenica prossima nelle acque antistanti Grottammare, qualcuno ha sabotato ildelSan, posteggiato nello spazio messo a disposizione del Comune a nord del circolo velico ’Le Grotte’, area destinata al rimessaggio di mezzi nautici. "Siamo usciti per l’allenamento lunedì alle 18,30 – racconta Francesco Di Giacinto, uno dei due membri dell’equipaggio– . Al rientro ci siamo accorti che c’era qualcosa di strano sotto il, abbiamo controllato ed abbiamo scoperto che c’erano due fori praticati con un trapano elettrico. Non possiamo accusare nessuno. Forse c’è chi non vuole i pattini in quel posto, fatto sta che siamo stati presi dal panico perché sarebbe stato un mese e mezzo di allenamento buttato.