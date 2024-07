Evadono il Fisco per vent’anni arrestati due imprenditori Sequestro per dieci ditte e 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Prato, 11 luglio 2024 – Un sistema di'apri e chiudi’ che avrebbe consentito a duecinesi di evadere le imposte per quasi 20 anni. È quanto ricostruito da indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Prato e coordinate dalla Procura pratese che ha portato all'arresto cautelare dei due orientali, indicati dall'accusa come gestori di fatto di numerose imprese. L'inchiesta vede in totale 28 indagati per omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Disposto anche ilpreventivo diaziende e diciotto unità immobiliari per un valore di circa 5die ancora di sette veicoli e ni conti correnti bancari per un importo complessivo di 550mila. Come emerso già in altre indagini, grazie a imprese 'apri e chiudi’ gli amministratori di fatto avrebbero esercitato attività d'impresa in costante evasione d'imposta.