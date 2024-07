Di cosa ha bisogno l’Ucraina per vincere la guerra? La versione di Yermak a Washington

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 11 luglio 2024) Il secondo giorno, e anche quello conclusivo, del Nato Public Forum aDC è stato inaugurato da un’intervista tra Róbert Vass, presidente di Globsec, e Andryi, capo di gabinetto del presidente ucraino. Il Nato Public Forum è un’occasione per l’Alleanza di incontrare la società civile negli stessi giorni in cui si svolge la seconda e terza giornata di lavoro del Nato Summit. Il Forum può essere seguito su Formiche.net, media partner italiano, in diretta dal 10 luglio fino a giovedì 11 luglio. L’intervista si è aperta con un ricordo di Vass della prima volta in cui incontrò, poco dopo l’invasione russa su larga scala del. “Sono rimasto davvero impressionato dalla leadership e dal coraggio del popolo ucraino e del presidente Zelensky”, ha affermato Vass.