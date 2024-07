Copa America | prima della finale l’esibizione di Shakira

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024)ditra Argentina e Colombia, in programma domenica 14 luglio alle 20 locali (in Italia saranno le 2 di notte), si esibirà la famosissima cantante. Ad annunciarlo è stata la Conmebol tramite i propri canali: “L’artista sarà presente alla partita decisivaAmérica USA 2024™?, in programma domenica 14 luglio, all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens – Florida.è una delle artiste più importanti e influenti del Sude del mondo, e la sua partecipazione allaCONMEBOLAmérica USA 2024™ porterà milioni di tifosi a vivere e sentire l’emozione di questo sport. La CONMEBOL vuole che questo torneo sia indimenticabile”. “Sarà dunquea far ballare e cantare l’intero continente quando con i suoi iconici successi.