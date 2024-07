Come vestirsi in modo sostenibile al mare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 11 luglio 2024) Un lookanche in spiaggia è possibile ed è davvero più semplice di quello che si pensa: basta scegliere inconsapevole, orientandosi su piccole attività e aziende che antepongono il bene del pianeta al profitto dovuto al suo sfruttamento. Ecco qualche consiglio pratico per voi! Moda: scegli meglio Fare scelte più consapevoli è il primo passo per avere un comportamentonei confronti del nostro pianeta. Tutto, ma proprio tutto, può essere acquistato con un minore impatto ambientale. Il costume Scegli realtà che utilizzano l’Econyl, il fino di nylon rigenerato, per produrre i loro costumi. Questo materiale viene realizzato ripolimerizzando vecchie reti da pesca: in questosi ottiene il duplice vantaggio di ripulire i mari e di creare capi nuovi senza utilizzare materie prime vergini.