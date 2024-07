Ciclismo | Pisa-Volterra la classica per allievi rivincita del tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024),11 luglio 2024 - Sette giorni dopo la disputa in Toscana del Campionato Italiano, è in programma domenica prossima 14 luglio la, unadi prestigio giunta alla ventinovesima edizione che dalla tradizionale prima domenica di agosto viene questa volta anticipata di tre settimane. E non è la sola novità in quanto il ritrovo e la partenza della gara non saranno presso il ciclodromo di Coltano ma a Navacchio presso il Bar Il Triangolo Rosso. Il via ufficiale alle 9,30 ed a parte i primissimi chilometri una volta raggiunto l’incrocio con l’Arnaccio, la corsa ritroverà il tradizinale tracciato attraverso Vicarello, Cenaia, Perignano quindi la variante di Ponsacco, La Capannina, Casciana Terme, Terricciola, La Sterza per proseguire fino a Saline ed iniziare i 10 km finali in salita che porteranno al traguardo di Viale i Ponti.