Ardea si accascia durante la partita di calcetto e muore | addio a Lorenzo aveva 24 anni

(Di giovedì 11 luglio 2024) Tragedia alle porte di Roma dove un ragazzo di soli 24è morto dopo aver accusato – sembrerebbe – un malore. Il giovane si èto a terra mentre stava giocando a calcio con gli amici: inutili purtroppo i soccorsi.Morellini morto ad– (ilcorrieredellacitta.com)Stava giocando acon gli amici nel campo sportivo delle “Camomille” quando improvvisamente è crollato a terra. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto – siamo lungo la Via Laurentina – sono arrivati i soccorsi. Ma per lui purtroppo non c’era già più nulla da fare.Morellini, questo il suo nome, è morto così all’età di soli 24. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri della locale tenenza. Stando alle prime informazioni disponibili a causare la morte del ragazzo potrebbe essere stato un collasso cardiocircolatorio.