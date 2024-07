A che ora corre Jacobs a Rieti | programma tv streaming Tre gare in due giorni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 luglio 2024) Marcellsarà grande protagonista anel weekend del 13-14 luglio. Il Campione Olimpico dei 100 metri tornerà in gara dopo aver conquistato la medaglia d’oro agli Europei e aver corso un rilevante 9.92 a Turku. Il velocista ha scelto diggiare in terra laziale per avvicinarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024: sabato le batterie alle ore 18.30, domenica le semifinali (ore 17.30) e la finale (ore 19.30). Il Messia dell’atletica italiana ha voluto cimentarsi su tre turni in dueper simulare quando accadrà ai Giochi. L’azzurro animerà lo Stadio Guidobaldi, in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse organizzati dal Comitato regionale FIDAL in collaborazione con la Studentesca Milardi. Marcellincrocerà i compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown.