Ue Afd fonda gruppo di ultradestra ‘Europa nazioni sovrane’ Esn

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Bruxelles, 10 lug. (askanews) – Si è svolta oggi a Bruxelles la riunione per la costituzione di un nuovodi estrema destra al Parlamento europeo, chiamato Esn (Europa dellesovrane) e collocato ancora più a destra dell’altro nuovosovranista, quello dei ‘Patrioti’, che era stato creato ufficialmente lunedì (con la partecipazione degli eurodeputati della Lega, di quelli del Rn francese e dell’ungherese Fidesz). L’Esn nasce soprattutto per iniziativa della tedesca Afd (‘Alternative für Deutschland’, 14 eurodeputati), che era rimasta fuori dai giochi dopo la sua espulsione dal precedentedi estrema destra ‘Identità e Democrazia’ (ID) alla fine della scorsa legislatura. La notizia ufficiale non è ancora stata data ma da diverse fonti interne si sa già che il nuovodovrebbe avere 28 eurodeputati da nove paesi.