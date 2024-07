Ucraina nella Nato Usa e Germania frenano ingresso Kiev

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 10 luglio 2024) (Adnkronos) – Sono Stati Uniti ei Paesi che più si oppongono a undell’nel breve periodo. Lo hanno detto fonti diplomatiche dell’Alleanza, mentre a Washington si apre il vertice che celebra il 75mo anniversario della, anche alla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le fonti hanno parlato di “una forte opposizione” di Berlino e Washington a un invito aprima che abbia rispettato le precondizioni necessarie, ricordando che il summit potrebbe concludersi come quello a Vilnius dello scorso anno, dove, nonostante le pressioni,non venne invitata a entrare. “Gli ucraini erano piuttosto irritati quando hanno concluso che la porta era aperta, ma non così tanto. E credo che lo scenario per il vertice di Washington sia lo stesso”, hanno sottolineato le fonti.