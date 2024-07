Spunta la motosega durante la lite tra vicini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Dallatra condomini all’aggressione cone roncola. È successo sabato scorso in una palazzina di Monte San Giusto: a finire nei guai un 54enne del posto, denunciato per minacce aggravate e lesioni personali aggravate. La discussione sarebbe sorta per motivi banali, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, con i colleghi di Corridonia e i militari del Nucleo radiomobile di Macerata. Tre romeni, due fratelli e un connazionale, residenti nell’appartamento sopra al 54enne, avrebbero indispettito il vicino a causa del rumore eccessivo. Il 54enne allora sarebbe salito da loro e avrebbe chiesto di fare più piano. Ma i tre avrebbero continuato senza darsi pensiero delle proteste del vicino. E così poco dopo il 54enne sarebbe salito e si sarebbe ripresentato alla loro porta, ma questa volta imbracciando una motosera, iniziando a minacciarli.