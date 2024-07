Sostenibilità Orlando Anci | Presenza A2a su territorio Piemonte asset fondamentale per transizione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Chivasso, 10 lug. – (Adnkronos) – ?Ladel Gruppo A2A nelse rappresenta unin un momento delicatissimo dienergetica. Ho assistito alla presentazione di un piano che rappresenta una scommessa importante per questoe denota una grande conoscenza delse?. Così il direttore diMarco, in occasione della presentazione del sesto bilo diterritoriale di A2a, illustrato nel corso del Forum multistakeholder ?Territori sostenibili un?impresa comune? che si è tenuto presso la centrale termoelettrica di Chivasso (To).?Ilè unricco di piccoli comuni – prosegue il direttore di– che sono una risorsa da preservare e che hanno bisogno, in una fase diecologica in cui ci sono molte risorse finanziarie, di un aiuto reale nella gestione di forme innovative di cooperazione.