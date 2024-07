Simone Ashley si unisce a Brad Pitt in F1

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)siin F1 La star di Bridgertonsi è unita al cast di F1, il film sulle corse di Formula 1 con. Il film seguenei panni di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula 1 che ritorna in questo sport e collabora e fa da mentore al debuttante Joshua Pearce (Damson Idris) su APXGP, un immaginario undicesimo team sulla griglia. I fan più attenti hanno avvistatocon Idris durante il fine settimana al Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone a Northampton, in Inghilterra, dove sono continuate le riprese del progetto. Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles e Samson Kayo completano il cast del film, che sarà girato durante i fine settimana del Gran Premio, mentre la squadra immaginaria gareggia contro i titani di questo sport.