Shrek 5 | l’annuncio ufficiale di DreamWorks Animation

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 10 luglio 2024)5:diha annunciato ufficialmente che5 è in fase di sviluppo e uscirà nei cinema il 1 luglio 2026. I doppiatori originali Mike Myers (), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Principessa Fiona) sono pronti a tornare, ma non siamo sicuri se Antonio Banderas tornerà nei panni del Gatto con gli stivali nonostante l’enorme successo del suo recente film. Il film sarà diretto da Walt Dohrn, che ha lavorato come scrittore e artista in2 eTerzo, e come capo della storia inForever After, in cui ha anche doppiato Rumpelstiltskin.5 sarà prodotto dalla regolare Gina Shay e dal fondatore della Illumination Chris Meledandri; Brad Ableson fungerà da co-regista.