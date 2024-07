Sala | Malpensa intitolata a Berlusconi? Metodi barbari

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Continua la bagarre sull’intitolazione dello scalo dia Silvio. Ieri mattina era stato il sindaco Beppea tornare all’attacco (spinto anche dall’ondata di indignazione che ha accolto la decisione partorita da Roberto Formigoni e annunciata da Matteo Salvini). Su“una vicenda pazzesca” “È pazzesco, pazzesco, che in Italia una decisione del genere venga presa da un presidente di Enac, io non riesco a comprendere come la politica sia correa di un modo di fare del genere”, ha detto il sindaco. “Non discuto il presidente” di Enac, “discuto il fatto che su una cosa del genere, che riguarda il territorio, il presidente di Enac è formalmente designato a prendere decisioni, ma se avesse un po’ di buon senso sentirebbe chi ci lavora da anni”, ha aggiunto, secondo cui “vanno rispettate delle modalità collaborative”.