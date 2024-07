Roma fa scoppiare ordigno sull’auto dell’ex fidanzata | arrestato 32enne Nella sua casa armi e altri esplosivi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024), 10 luglio 2024 – Un, dopo mesi di minacce e intimidazioni varie, tra cui appostamenti sotto ladell’amica in cui lei aveva trovato rifugio. L’incubo è stato vissuto da una donna di– fortunatamente illesa – per mano di uncon cui aveva chiuso da poco una relazione. Nei giorni scorsi, gli investigatori sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte dei Vigili del fuoco, accorsi in zona quartiere Trieste per un’esplosione. In quell’occasione, avevano notato un’auto particolarmente danneggiata, appartenente alla donna, e sulla quale qualcuno avrebbe piazzato quella che forse era una bomba carta. E visti le precedenti molestie, i dubbi si sono posati sull’ex fidanzato. I poliziotti hanno quindi perquisito la residenza dell’uomo, trovando due ordigni pirotecnici del peso complessivo di circa mezzo chilo.