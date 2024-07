Proteine come scegliere quelle giuste

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) l budino al cioccolato “high protein” è invitante. Zero zuccheri aggiunti e 20 grammi di, quasi quanto una bistecca da un etto di bovino adulto. Il packaging è austero, ispirato al mondo delle palestre, niente che ricordi le confezioni allegre delle merendine. Chi osserva il vasetto al supermercato elabora un giudizio veloce: mangio un dolce ma èse non lo mangiassi e magari do un aiuto alla massa muscolare. Compra. Ecco, questa è la dinamica mentale su cui fanno leva i prodotti che evidenziano in etichetta l’apporto proteico, in sigla HP: se ne contano ormai 3.365 sui nostri scaffali, con una crescita a due cifre delle vendite nel corso del 2023 rispetto all’anno precedente (+12,8 per cento). Perdere peso senza dieta: 4 regole rivoluzionarie X È più che un’abitudine di consumo.